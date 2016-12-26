В Днепре во дворе многоэтажки взорвалась граната Повреждены несколько припаркованных автомобилей.

Во дворе многоэтажного жилого дома в Днепре ночью взорвалась граната. Пострадавших нет, но припаркованные во дворе автомобили получили повреждения.

Об этом сообщается на сайте управления полиции Днепропетровской области.

"По информации экспертов-взрывотехников взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения получили автомобили, которые находились во дворе дома", - говорится в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

Следователь отделения Амур-Нижнеднепровского района по факту взрыва открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.

Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, жителю Ровенской области во двор подбросили мягкую игрушку с гранатой внутри.