У киевлянина изъяли снайперскую винтовку, пять пистолетов и два револьвера У мужчины также нашли 58 стартовых пистолетов, переделанных под боевые.

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции изъяли у жителя Киева снайперскую винтовку, пять пистолетов и два револьвера.

Об сообщается на сайте СБУ.

"Канал поступления средств поражения в незаконный оборот перекрыла в Киеве СБУ совместно с полицией. Во время обыска у жителя столицы правоохранители изъяли снайперскую винтовку иностранного производства, пять боевых пистолетов и два револьвера", - сказано в нем.

Кроме того, правоохранители изъяли у мужчины 58 стартовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и 700 патронов различного калибра.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Согласно данной статье, ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее полиция изъяла у киевлянина 60 пистолетов, 40 винтовок и 200 единиц холодного оружия.