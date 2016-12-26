Во Львовской области на трассе загорелся мусоровоз, погиб водитель Причины трагедии устанавливают правоохранители.

Фото: 3dvsem.com

Во Львовской области вблизи города Буск на объездной автодороге загорелся мусоровоз "МАЗ", водитель погиб.

Об єтом сообщается на сайте Львовской ОГА.

"26 декабря в 3:45 вблизи г. Буск на объездной автодороге возле перекрестка дорог в с. Яблоневка в автомобиле-мусоровозе "МАЗ" (зарегистрирован в г. Кременчуг Полтавской области) возник пожар. В результате пожара погиб водитель автомобиля, 1952 года рождения (место проживания - устанавливается)", - говорится в сообщении.Отмечается, что огонь уничтожил кабину и двигатель мусоровоза.

В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

Напомним, ранее в Чернигове сгорел троллейбус, который находился на маршруте.