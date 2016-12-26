Во Львовской области на трассе загорелся мусоровоз, погиб водитель
Причины трагедии устанавливают правоохранители.
Во Львовской области вблизи города Буск на объездной автодороге загорелся мусоровоз "МАЗ", водитель погиб.
Об єтом сообщается на сайте Львовской ОГА.
"26 декабря в 3:45 вблизи г. Буск на объездной автодороге возле перекрестка дорог в с. Яблоневка в автомобиле-мусоровозе "МАЗ" (зарегистрирован в г. Кременчуг Полтавской области) возник пожар. В результате пожара погиб водитель автомобиля, 1952 года рождения (место проживания - устанавливается)", - говорится в сообщении.Отмечается, что огонь уничтожил кабину и двигатель мусоровоза.
В настоящее время устанавливаются причины трагедии.
Напомним, ранее в Чернигове сгорел троллейбус, который находился на маршруте.