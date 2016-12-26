​Двое военных получили небоевые огнестрельные ранения на Донбассе Оба военнослужащих госпитализированы.

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Двое военных, которые принимают участие в боевых действия на востоке Украины, 25 декабря получили небоевые огнестрельные ранения в результате неосторожного обращения с оружием их сослуживцами, сообщил LB.ua источник в полиции.

Один такой случай произошел в селе Старогнатовка Волновахского района, второй - в селе Павлополь того же района.

Оба военных - 1975 и 1994 года рождения - госпитализированы. В отношении военнослужащих, которые допустили выстрел, могут возбудить дело по 414 статье Уголовного кодекса - нарушение правил обращения с оружием.

Напомним, что с 24 декабря на Донбассе был введен режим прекращения огня на время новогодних праздников, но он продержался только 25 минут. Уже в воскресенье боевики возобновили обстрелы из тяжелой артиллерии на мариупольском направлении. На донецком направлении стреляют из крупнокалиберных минометов.

С 18 до 24 декабря на Светлодарской дуге шли ожесточенные бои. Там погибли восемь украинских военных.

По состоянию на 21 ноября 2016 года на Донбассе погибли 2145 военнослужащих, небоевые потери составляют 487 (умерших) военнослужащих, ранения получил 7091 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).