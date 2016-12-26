Главой Нацполициии Черкасской области назначен полковник Лютый Ранее Лютый занимал должности начальника ГАИ Харькова, а также был замначальника ГУ МВД в Харьковской области.

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Министерство внутренних дел назначило начальником Главного управления Национальной полиции Черкасской области Валерия Лютого.

Об этом сообщает "Инфомост".

В списке начальников территориальных управлений полиции указано, что должность начальника ГУ в Черкасской области занимает полковник полиции Валерий Лютый.

Дата назначения не указана.

"Во время заслушивания ситуации по ряду уголовных производств было сообщено личному составу, что руководство Нацполиции приняло решение о назначении Валерия Лютого руководителем Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Когда его хотели назначать в ноябре, возникли вопросы об одобрении назначения Лютого общественностью. Поэтому приказ о его назначения приостановили", - сообщил спикер ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Напомним, ранее Лютый занимал должности начальника ГАИ Харькова и области, был заместителем начальника ГУ МВД в Харьковской области. В 2010 году он ушел на пенсию, а в 2013 стал советником городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

В ноябре активисты штурмом захватили помещение облполиции Черкасс, пытаясь помешать назначению Лютого.