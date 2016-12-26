На конкурс на строительство железной дороги к Керченскому мосту в РФ не подали ни одной заявки Выполнить работы нужно до ноября 2019 года.

Фото: kremlin.ru

Второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту сорвался из-за отсутствия заявок

Об этом пишет "КоммерсантЪ".

Цена контракта составляет 16,9 миллиарда рублей. Выполнить работы нужно до ноября 2019 года.

Первый конкурс был объявлен в сентябре. Единственную заявку подало АО "Железные дороги Якутии", но компания не прошла предварительный отбор.

Повторный конкурс был объявлен в середине декабря, но на участие в нем не поступило ни одной заявки. Источники газеты сообщили, что главная проблема - это низкая стоимость контракта.

"Проект чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции", - отметил руководитель "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

По его словам, выполнить работы в срок можно лишь в том случае, если подрядчика выберут в первом квартале 2017 года. В ином случае потребуются "административные решения".

Напомним, в сентябре США внесли в санкционный список семь российских компаний, которые связаны со строительством мостового перехода через Керченский пролив.