Донецкая фильтровальная станция возобновила работу Также отремонтированы высоковольтные линии электропередачи.

Фото: facebook.com/ato.news

В Донецкой области возобновлена работа ряда важных объектов инфраструктуры, которые были повреждены в результате обстрелов боевиков.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Анатолий Петренко, передает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"В результате вражеских обстрелов были повреждены ряд важных объектов инфраструктуры Донбасса. Так, без подачи электроэнергии осталось Донецкая фильтровальная станция, которая осуществляет водоснабжение городов Авдеевка и Ясиноватая. Под угрозой полной остановки оказался Авдеевский коксохимический завод. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, обеспечивающих водоснабжение городов Торецьк, Горловка, Донецк и Мариуполь. Без питьевой воды могли остаться более полумиллиона мирных жителей. Офицеры украинской стороны СЦКК приняли оперативных мер для немедленного проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 15 часов 25 декабря все основные ремонтные работы были выполнены в полном объеме.

Фото: facebook.com/ato.news

Напомним, Донецкая фильтровальная станция периодически остается без электричества из-за боев. Последний раз из-за этого водоснабжение ряда населенных пунктов Донецкой области было нарушено 23 декабря.