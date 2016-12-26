ЖК Ривьера обеспечит киевлян детским садом на 200 мест

Приобретая квартиру в Киеве в новом жилом комплексе, молодые семьи часто сталкиваются с проблемой отсутствия надлежащей инфраструктуры, в частности – детского сада. В таких случаях им приходится водить ребенка в детсад, который может находиться довольно далеко от их дома.

С появлением на киевских Осокорках жилого комплекса «Ривьера» , для местных жителей эта проблема будет решена – в составе комплекса будет открыт новый детский сад, рассчитанный на 200 детей.

Таким образом, застройщик – девелоперская компания «Статус Групп» показала себя в качестве социально ответственной компании, ориентированной на благоустройство и на комфорт для жильцов. Ведь жилой комплекс «Ривьера» изначально проектировался с учетом потребностей молодых семей, часто являющихся основными покупателями квартир.

Наличие собственного детсада – преимущество ЖК Ривьера

Детский сад на территории ЖК «Ривьера» стал настоящим подарком от застройщика всем владельцам квартир жилого комплекса. Он представляет собой трехэтажное пристроенное помещение, расположившееся в угловой секции комплекса. Современный и вместительный детсад рассчитан на посещение около 200 детей. Конечно же, безоговорочный приоритет при наборе в группы будет у жильцов ЖК «Ривьера», но и жители соседних домов тоже могут воспользоваться услугами детского заведения.

Окончание строительных и отделочных работ по обустройству детсада планируется в первой половине 2017 года, так что уже совсем скоро в нем будут раздаваться счастливые детские голоса первых воспитанников.

Особенности детского сада ЖК Ривьера

Необычный фасад и большие высокие окна здания позволили создать оригинальный интерьер детского сада, полностью приспособив его под потребности малышей. Постройка проводится исключительно с использованием натуральных материалов. Здание будет выполнено в ярких разноцветных тонах, которые так интересны детям. Комфортные светлые помещения позволяют проводить любые виды обучающих и игровых занятий.

Детсад находится на закрытой придомовой территории, которая к тому же, тщательно охраняется. Для обеспечения необходимой безопасности комната охраны будет оснащена всем необходимым современным оборудованием.

Также на одном из этажей детского сада будет обустроен медкабинет. Так что вы можете не волноваться о самочувствии детей, в случае чего им будет оказана квалифицированная помощь.

Детсад ЖК Ривьера обеспечит каждому ребенку всестороннее развитие

Профессиональные педагоги и воспитатели помогут вашим малышам весело и с пользой провести время. Обучение проводится в наиболее удобных для детей формах, с элементами игры и расширенной системой поощрений.

Предусмотрено наличие специально оборудованных комфортабельных залов для занятий спортом и музыкой, изучения английского языка. И безусловным преимуществом является то, что родители могут вносить свои предложения по программе обучения. Таким образом, дети смогут посещать различные кружки, развиваясь творчески и познавая мир.

Преимущества удобного месторасположения

Пользуясь услугами детсада, родители смогут проводить больше времени со своими детьми. Им придется тратить всего несколько минут, чтобы отвести и забрать своих малышей.

То, что детсад ЖК «Ривьера» находится фактически во дворе дома, позволит самым маленьким деткам легче перенести адаптацию первых дней пребывания в садике, избавив их от традиционных слез и нежелания расставаться с родителями.

Выбор правильного детского сада – это вклад в будущее вашего ребенка

Отдавая ребенка в современный детсад с профессиональными детскими педагогами, укомплектованный всем необходимым, вы делаете первый серьезный вклад в дальнейшее развитие своего малыша. А тот факт, что такое учреждение находится прямо во дворе, избавляет вас от многих дополнительных ежедневных хлопот.

Посетите ЖК «Ривьера», который находится в живописном уголке Дарницкого района, на перекрестке улиц Малоземельная и Центральная. И вы сами сможете оценить все преимущества такого решения застройщика.