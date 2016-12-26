Боевики 33 раза обстреляли силы АТО на Донбассе Обстрелы зафиксированы на всех направлениях.

Фото: пресс-служба президента

За минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении вчера, 25 декабря, из 122-миллиметровой артиллерии террористы обстреляли Лебединское, из 82-миллиметровых минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Старогнатовке, Широкино и Павлополю, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое, а Зайцево - из стрелкового оружия.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о введении режима прекращения огня на время новогодних праздников с 00:00 24 декабря. Кроме того, стороны начали обсуждение четыре новых участков разведения сил и техники.

По состоянию на утро 24 декабря на всей линии фронта на Донбассе установилась тишина, но уже через 25 минут боевики нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции сил АТО в районе Желтого, на Луганском направлении.

С воскресенья, 18 декабря, на Светлодарской дуге шли ожесточенные бои. Там погибли восемь украинских военных.