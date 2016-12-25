В Одессе сгорела сауна Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

В воскресенье днем одесские спасатели тушили пожар в жилом пятиэтажном доме, расположенном в переулке Дунаева. Как сообщает пресс-служба ГосЧС, сгорела сауна в фитнес-центре на первом этаже здания.

В 14:33 на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, а к 15:02 огонь на площади 40 кв. метров был потушен. При этом отмечается, что во время тушения пожара возникали трудности: подъехать к месту ЧП было сложно из-за припаркованных машин.

К ликвидации возгорания привлекались 3 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Напомним, что 25 декабря сильный пожар произошел на рынке секонд-хенда возле станции метро "Лесная". В результате погибла местная продавщица.