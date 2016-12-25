​В зоне АТО зафиксированы 16 обстрелов с начала дня Устойчивого перемирия на фронте нет.

Фото: EPA/UPG

Боевики "ДНР" и "ЛНР" продолжают нарушать режим полного прекращения огня, который должен был начаться с полуночи 24 декабря. В воскресенье до 18 часов вечера они совершили 16 обстрелов по позициям украинских военных, говорится в вечерней сводке штаба АТО.

При этом артиллерия ими не применялась. Самое тяжелое оружие - 82-мм минометы.

В частности, под минометный огонь попали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Старогнатовке, Широкино и Павлополю. На донецком направлении из минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Новгородское, Верхнеторецкое и Зайцево.

Напомним, что всеобъемлющее, устойчивое, бессрочное прекращение огня должно было начаться с 00.00 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске. Однако боевики продолжили открывать огонь из стрелкового оружия.