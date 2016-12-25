Пожар в торговых рядах с секонд-хендом в Киеве полностью ликвидирован Известно об одном погибшем.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала пожар в торговых рядах по продаже секонд-хенда по улице Мурманской, 6 в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.

Возгорание произошло в торговых рядах по продаже товаров секонд хенда на площади 2 тыс кв. м. В 13:10 пожар был локализован. В ГосЧС отметили, что тушение пожара было значительно осложнено большим количеством легковоспламеняющихся вещей.

На месте происшествия работает 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве.

Согласно сообщению, пожар был ликвидирован в 15:31.

Причина пожара и ущерб пока не установлены.

Как сообщалось ранее, ГосЧС обнаружила тело женщины, погибшей из-за пожара в торговых рядах с секонд-хендом в Киеве.

Из-за пожара коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло на вход и выход станции "Черниговская" и "Лесная", однако после локализации пожара возобновило их работу.