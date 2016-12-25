Львов продлил карантин в школах из-за гриппа до конца года В городе не удалось снизить уровень заболеваемости ОРВИ.

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Львовский городской совет продлил карантин в средних учебных заведениях Львова до 31 декабря из-за роста случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией.

Решение об этом было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовского горсовета, передают Українські Новини.

Львов решил приостановить учебу с 26 по 30 декабря в связи с тем, что не удалось снизить уровень заболеваемости ОРВИ в городе.

Напомним, Львовский горсовет приостановил учебу в средних учебных заведениях Львова с 20 по 23 декабря из-за роста случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией.

Зимние каникулы начинаются с 31 декабря и продлятся до 20 января.

Ранее на карантин закрыли школы Мариуполя. Также с 19 декабря в школах Кривого Рога начались дополнительные каникулы из-за гриппа. После каникул учебный процесс начнется 10 января 2017 года. Ранее на карантин из-за гриппа закрылись школы Житомира, Тернополя, Сум и Херсона.