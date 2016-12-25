Станции метро "Лесная" и "Черниговская" в Киеве возобновили работу Ведутся работы по восстановлению оборудования.

Фото: tov-tob.livejournal.com

Движение на станциях "Лесная" и "Черниговская" Святошинско-Броварской (М1) линии метрополитена в Киеве, закрывавшееся в связи с пожаром на складах в районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева в настоящее время восстановлено.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Станции прошли полную проверку. Мы восстановили движение поездов. Сейчас мы уверены в том, что можем абсолютно безопасно перевозить людей. Параллельно ведутся работы по восстановлению оборудования и его полному обследованию. Повреждение некритические", - сообщила она.

Напомним, в Киеве у ст. м "Лесная" вспыхнул пожар на рынке. Были закрыты две станции метрополитена. На месте пожара спасатели обнаружили тело женщины.