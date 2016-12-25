На месте пожара на секонд-хенде около Лесной спасатели обнаружили тело женщины (обновлено) Она работала на данном рынке продавцом. Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко

Информацию подтвердила спикер ГУ ГосЧС в г. Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала 112.

"Во время тушения пожара и разбора сгоревших конструкций в туалете, как и сообщали свидетели, было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. Тело еще находится там, потому что работы по ликвидации пожара еще ведутся. Окончательную информацию о количестве жертв мы сможем сообщить только после полной ликвидации пожара", - сообщила она.

Сейчас на месте происшествия работает 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Обновлено. Корреспондент LB.ua сообщил, что погибшая работала на данном рынке продавцом. Обугленное тело женщины спасатели обнаружили в одном из подсобных помещений.

Продавцы уверены, что огонь возник в результате умышленного поджога. Очевидцы утверждают, что двое неизвестных мужчин якобы бросили что-то под прилавки, после чего убежали.

Напомним, в Киеве у ст. м "Лесная" вспыхнул пожар на рынке "Дарынок". Спасателям удалось ликвидировать угрозу распространения огня на метрополитен и автостанцию.

Отметим, ранее пресс-служба ГосЧС сообщала, что в результате пожара никто не пострадал.