В результате пожара на рынке возле метро "Лесная" в Киеве пострадавших нет, - ГосЧС Приостановлено движение поездов метро до конечных станций красной ветки.

В результате пожара на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в г. Киеве.

В 13:10 пожар на площади 2000 м. кв. был локализован. Тушение пожара значительно усложняется большим количеством легковоспламеняющихся вещей.

На месте происшествия работает 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений ГУ ДСНС Украины в г.Киеве. Погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются.

Также отмечается, что в связи с пожаром приостановлено движение поездов метро до станций "Черниговская" и "Лесная".

Как сообщалось ранее, в Киеве у ст. м "Лесная" вспыхнул пожар на рынке. Спасателям удалось ликвидировать угрозу распространения огня на метрополитен и автостанцию.