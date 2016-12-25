В результате пожара на "Дарынке" в Киеве пострадавших нет, - ГосЧС
В связи с пожаром приостановлено движение поездов метро до станций "Черниговская" и "Лесная".
В результате пожара на "Дарынке" в Киеве погибших и пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в г. Киеве.
В 13:10 пожар на площади 2000 м. кв. был локализован. Тушение пожара значительно усложняется большим количеством легковоспламеняющихся вещей.
На месте происшествия работает 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений ГУ ДСНС Украины в г.Киеве. Погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются.
Также отмечается, что в связи с пожаром приостановлено движение поездов метро до станций "Черниговская" и "Лесная".
Как сообщалось ранее, в Киеве у ст. м "Лесная" вспыхнул пожар на рынке "Дарынок". Спасателям удалось ликвидировать угрозу распространения огня на метрополитен и автостанцию.