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Боевики 39 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО – штаб

Российские войска продолжают вести огонь по позициям ВСУ несмотря на режим тишины.

Боевики 39 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО – штаб

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 39 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали окрестности населенных пунктов Марьинка, Широкино, Водяное, Талаковка. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе населенного пункта Талаковка. По Широкино вел огонь снайпер.

На Донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны возле Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь велся из минометов калибра 82 мм.

На Луганском направлении по Троицкому и Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, с 24 декабря в Донбассе был введен бессрочный режим прекращения огня. Однако боевики нарушили его уже через 25 минут после полуночи.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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