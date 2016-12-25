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​Сегодня католики и протестанты празднуют Рождество Христово

В Ватикане Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу.

​Сегодня католики и протестанты празднуют Рождество Христово

Рождество Христово по григорианскому календарю сегодня празднуют миллионы человек на всех континентах. Это католики, протестанты, представители других направлений христианства.

Папа римский Франциск вечером в субботу, 24 декабря, провел торжественную мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. В соборе и на площади перед ним собрались тысячи верующих, сообщает Deutsche Welle.

Папа римский говорил о беженцах и детях, которые находятся в зоне конфликта. Он призвал принимать детей, которые родились во время войны, бедности и бегства. Детей, "которые находятся в подземных бункерах, спасаясь от бомбардировок, на дороге большого города, на дне переполненной мигрантами лодки".

В Германии Рождество проходит на фоне усиленных мер безопасности. Вокруг ярмарки, где в 19 декабря грузовик протаранил толпу посетителей, полиция Берлина установила бетонные заграждения. Тем временем жители города в канун праздника продолжали нести цветы к месту трагедии и зажигать свечи в память о погибших.

Тысячи паломников собрались в Вифлееме. Именно там, согласно Евангелию, родился Иисус Христос.

В ночь на 25 декабря Рождество по григорианскому стилю празднуют и в Украине. Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым на своей официальной странице в Facebook

Порошенко пожелал всем мира, семейного тепла и веселых праздников.

Напомним, в начале декабря группа депутатов внесла в Верховную Раду законопроект, который предлагает сделать 25 декабря официальным праздничным и выходным днем.

Год назад секретарь СНБО Александр Турчинов выступил с идеей перенести празднование Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) такой шаг поддержал. Президент Петр Порошенко счел себя не вправе решать, когда в Украине должно праздноваться Рождество Христово, но назвал мудрым праздновать его дважды.

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Тэги: Рождество, греко-католики, Папа Римский Франциск
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