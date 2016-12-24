В школах Ивано-Франковска объявлен карантин Накануне мэр города заявлял, что карантина и досрочных каникул не будет.

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В школах Ивано-Франковска из-за увеличения случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом введен карантин с 26 декабря.

Об этом сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского исполнительного комитета.

23 декабря мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал на своей странице в Facebook, что карантина и досрочных каникул не будет.

Однако, как отметили в департаменте образования горисполкома, к ним поступило письмо санитарно-эпидемиологической службы с соответствующим требованием.

Соответственно было принято решение об объявлении карантина в школах.

Ранее из-за гриппа на карантин были закрыты школы Запорожья, Львова, Мариуполя, Житомира, Тернополя, Сум и Херсона. С 19 декабря в школах Кривого Рога начались дополнительные каникулы из-за гриппа. После каникул учебный процесс начнется 10 января 2017 года.

По состоянию на 22 декабря, в Украине число скончавшихся от гриппа достигло пяти человек.