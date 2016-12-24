В зоне АТО зафиксировано 23 обстрела с полуночи Украинские военные огонь не вели.

Фото: пресс-служба президента

Несмотря на режим полного прекращения огня, боевики в субботу продолжали обстреливать позиции украинских военных из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Всего с полуночи зафиксировано 23 обстрела позиций украинских военных.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи Марьинки, Широкино и Водяного, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Дважды были осуществлены обстрелы по одной мине калибра 120 миллиметров в районе Талаковки.

"На Донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки. На Луганском направлении обстреляли Желтое. Поскольку обстрелы несли чисто провокационный характер, украинские военные огонь не вели", - говорится в сообщении.

Ранее штаб АТО сообщал, что по состоянию на утро 24 декабря на всей линии фронта на Донбассе установилась тишина. Всеобъемлющее, устойчивое, бессрочное прекращение огня должно было начаться с 00.00 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске.

Позже сообщалось, что тишина на Донбассе длилась 25 минут.