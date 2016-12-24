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Несколько зданий в Светлодарске и Торецке повреждены из-за обстрела
В Светлодарске снаряды разорвались у многоэтажного жилого дома.
Ночью в пятницу города Светлодарск и Торецк подверглись артиллерийскому обстрелу.
Как сообщается на сайте полиции Донецкой области, в Светлодарске снаряды разорвались у многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и двери в здании, также осколки попали в служебный автомобиль полиции. Информации о жертвах и пострадавших нет.
В селе Северное в админграницах города Торецк в результате обстрела повреждения получили два дома по ул. Кошевого. Повреждены окна, крыши зданий и ограждение.
По обоим фактам открыты уголовные производства по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.