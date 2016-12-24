Несколько зданий в Светлодарске и Торецке повреждены из-за обстрела В Светлодарске снаряды разорвались у многоэтажного жилого дома.

Фото: npu.gov.ua

Ночью в пятницу города Светлодарск и Торецк подверглись артиллерийскому обстрелу.

Как сообщается на сайте полиции Донецкой области, в Светлодарске снаряды разорвались у многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и двери в здании, также осколки попали в служебный автомобиль полиции. Информации о жертвах и пострадавших нет.

В селе Северное в админграницах города Торецк в результате обстрела повреждения получили два дома по ул. Кошевого. Повреждены окна, крыши зданий и ограждение.

По обоим фактам открыты уголовные производства по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.