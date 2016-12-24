На Донбассе установилась тишина в связи с очередным перемирием В пятницу боевики стреляли 50 раз.

Фото: пресс-служба президента

По состоянию на утро 24 декабря на всей линии фронта на Донбассе установилась тишина, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всеобъемлющее, устойчивое, бессрочное прекращение огня началось с 00.00 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске.

За прошедшие сутки, 23 декабря, российско-оккупационные войска совершили 50 обстрелов, из них два – по населенному пункту.

На Мариупольском из 122-миллиметровой артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем боевики многократно вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино – из вооружения БМП.

Вблизи Водяного боевики атаковали позиции сил АТО, однако после ответного огня отступили.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны позиции военных в районе Красного пахаря и Северного. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского на Светлодарской дуге. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты в очередной раз обстреляли Мироновку. Трижды боевики пытались атаковать позиции военных в районе Светлодарской дуги, но каждый раз вынуждены были отступать.

На Луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" попало Сизое. Из 152-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды – Новозвановку. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия – Троицкое, Новоалександровку, Желтое, Лобачево и Станицу Луганскую.

Напомним, с воскресенья, 18 декабря, на Светлодарской дуге шли ожесточенные бои. Там погибли восемь украинских военных.