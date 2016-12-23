Военные взяли под контроль поселок Новолуганское в районе Светлодарской дуги О потерях среди ВСУ не сообщается.

Фото: Александр Ратушнак

Населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко в Фейсбуке.

"Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сходу. Без потерь", - написал он.

Напомним, по данным штаба АТО, боевики трижды пытались атаковать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги, но, получив отпор, отступили.

Ранее штаб АТО подтвердил гибель военного, которого считали взятым в плен возле Светлодарска. Волонтеры сообщают о гибели в плену боевиков трех военнослужащих.