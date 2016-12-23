Боевики трижды пытались атаковать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги С начала суток террористы совершили 30 обстрелов, из них два - по населенным пунктам.

Фото: пресс-служба президента

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе боевики 30 раз обстреляли позиций военнослужащих на всех направлениях и населенные пункты.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"Всего с полуночи зафиксировано 30 обстрелов, из них два - по населенным пунктам", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов террористы вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из вооружения БМП.

Вблизи Водяного боевики также пытались атаковать позиции бойцов АТО, однако после открытия ответного огня отступили.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли позиции военных в районе Красного пахаря. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского, на Светлодарск дуге. Из минометов калибра 120- и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка и Верхнеторецкое. Из 152-миллиметровой артиллерии террористы также обстреляли Мироновку.

"Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать", - заявляют в штабе.

На Луганском направлении под огонь 120-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали Троицкое и Новоалександровка.

Напомним, ранее штаб АТО подтвердил гибель военного, которого считали взятым в плен возле Светлодарска. Волонтеры сообщают о гибели в плену боевиков трех военнослужащих.