Полиция разоблачила 65 нелегальных игорных заведений по всей Украине Изъято 919 единиц игрового оборудования и 161 тыс. гривен.

Фото: npu.gov.ua

Полиция разоблачила еще 65 подпольных игорных заведений, которые находились в Киеве, Черкассах, Черновцах, Чернигове, Житомире, а также Сумской, Кировоградской, Киевской и Винницкой областях.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"В течение суток работники территориальных управлений Департамента защиты экономики, следственных подразделений полиции и прокуратуры пресекли деятельность 65 игорных заведений, изъяли 919 единиц компьютерного оборудования, на котором установлено специальное программное обеспечение и 161 тысячу гривен. Также на игроков составлено 13 административных протоколов", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Так, в столице пресекли деятельность восьми подпольных заведений - в Святошинском, Шевченковском и Печерском районах.

"Функционировали заведения под вывесками "Лото Маркет" и "В сети". Кроме 146 единиц изъятого оборудования и 58 тыс. гривен, правоохранители составили на игроков семь административных протоколов по ст.181 КУпАП (азартные игры, гадание в общественных местах)", - отмечается в сообщении.

В Сумской области были проведены санкционированные обыски в 14 залах, в которых предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. С помощью специальной программы "Champion" игроки имели доступ к онлайн-казино. Полицейские изъяли 90 персональных компьютеров.

Столько же игорных заведений прекратили свою деятельность и в Винницкой области. Сотрудники полиции изъяли входе обысков 186 системных блоков.

Фото: npu.gov.ua

В Киевской области игорные заведения находились в Обухове, Василькове, Вишневом, Боярке и Чабанах. В девяти интерактивных клубах оперативникиизъяли 218 системных блоков и 13,9 тысяч гривен, которые уже успели проиграть игроки.

В Житомире правоохранители "посетили" восемь подпольных игорных заведений. Полицейские изъяли на территории области 136 персональных компьютеров, а также 1,4 тыс. долларов США и 6 тыс. гривен. Все заведения функционировали под вывеской "Лото Маркет".

Отмечается, что санкционированные обыски были также проведены в пяти подпольных заведениях Чернигова, четырех в Черновцах, а также в Черкассах и Александрии Кировоградской области. Здесь изъяли 142 единицы игрового оборудования и 40,9 тыс. гривен.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что собирается в течение декабря 2016 года закрыть весь игорный бизнес.