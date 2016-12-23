Суд отпустил из-под стражи обвиняемого в причастности к убийству журналиста Веремия Крысина В октябре Крысина арестовывали за вымогательство денег у перевозчиков.

Апелляционный суд Киева отпустил из-под стражи Юрия Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время Евромайдана.

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская в Фейсбуке.

"Итак, сегодня подсудимого по делу о нападении на журналиста Веремия Юрия Крысина, которого после освобождения из-под стражи по обвинению в деле об убийстве журналиста, уже дважды задерживали и один раз осудили за совершение других, более "привычных" ему преступлений, снова (в третий раз) выпустили из-под стражи. Сколько еще преступлений, находясь под судом и следствием по другим делам Крысин имеет совершить, чтобы коллегия судей в составе Дениса Масенко, Олега Присяжнюка и Игоря Паленика осознала смысл понятия "риск рецидива", - написала она.

Напомним, Крысин обвиняется в том, что в составе группы "титушек" избивал журналиста Веремия бейсбольной битой возле Михайловской площади 18 февраля 2014 в Киеве. По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

В октябре 2015 суд арестовал Крысина по подозрению в вымогательстве денег у перевозчиков.