У посольства России в Киеве прошла акция в поддержку пропавших за время аннексии крымчан Был организован перформанс, во время которого "Путин" принес "подарки к Новому году".

Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко

В пятницу, 23 декабря, у посольства России в Киеве прошла очередная ежемесячная акция в поддержку крымчан, которые пропали на полуострове за время аннексии, сообщает корреспондент LB.ua.

Около двух десятков человек пришли на Воздухофлотский проспект к зданию дипломатического представительства России с табличками, на которых написаны имена пропавших: Сейрана Зинединова, Валерия Ващука, Исляма Джеппарова, Руслана Ганиева, Мухтара Арисланова, Ивана Бондарца, Джевдета Ислямова, Эскандера Апселямова и других.

Кроме того, в этот раз был организован перформанс, во время которого человек в маске Путина и мешком Деда Мороза принес "подарки к Новому году". Среди них оказались уголовные дела на украинцев в Крыму, запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, обыски, задержания, обвинительные приговоры. Таким образом активисты подвели итоги уходящего года на территории полуострова.

Напомним, 19 декабря 2016 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", инициированную Украиной.

В документе осуждаются массовые нарушения прав человека в оккупированном Крыму и содержится призыв к России как государству-оккупанту придерживаться своих обязательств в соответствии с международным правом.