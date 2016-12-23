В Киеве трое строителей-монтажников сорвались с 70-метровой высоты Один мужчина погиб на месте, двое госпитализированы.

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В Днепровском районе Киева на стройке многоэтажки во время демонтажа башенного крана оборвался трос монтажного лифта, в результате почти с 70-метровой высоты сорвались трое строителей.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

47-летний монтажник-высотник погиб на месте, еще двое его коллег (36-летний и 41-летний монтажники) госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести.

В полиции уточнили, что трагедия произошла вчера около 10 утра на улице Лобачевского.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, в феврале прошлого года в Киеве на улице Богдана Хмельницкого обвалился дом. Все пять этажей перекрытий исторического здания под номером 12-14 обрушились и погребли под собой восемь человек. Двое - арендатор помещения Игорь Шалыгин и строитель Юрий Химинец - погибли под завалами. Остальных строителей достали из-под завала живыми. Спасатели трое суток работали без перерыва.