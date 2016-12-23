"Интерсити" Киев - Перемышль совершил свой первый рейс Паспортный контроль будет осуществляться во время движения.

Фото: loda.gov.ua

Новый скоростной поезд "Интерсити+" сообщением Киев - Львов - Перемышль (Польша) совершил свой первый рейс.

Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

"Сегодня мы являемся свидетелями интеграционного процесса, в ходе которого Украина реальными интеграционными проектами входит в Европейский Союз, и сегодняшнее событие - только начало нашего пути. Такими шагами Львовщина превращается в большой пассажирский и транспортный хаб. А создание новых транспортных сообщений - это не только комфорт для пассажиров, но и новые рабочие места ", - заявил председатель Львовской ОГА Олег Синютка во время торжественного отправления.

Как сообщалось, поезд будет курсировать ежедневно и преодолевать расстояние из Киева в Перемышль за 7 ч. 40 мин, а обратно - за 7 ч. 07 мин. Он будет отправляться со станции "Киев - Пассажирский" в 6:45 и прибывать в Перемышль в 13:25.

Останавливаться поезд будет на станциях Святошин, Коростень, Подзамче и Львов. Отправка из Перемышля - в 14:26, прибытие в Киев - 22:33.

"Паспортный контроль будет осуществляться во время движения поезда, что ускорит время прохождения границы", - отмечается в сообщении.

Фото: loda.gov.ua

Стоимость проезда в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса - 406 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 грн, II класса - 172 грн. Билеты можно приобрести исключительно в международной кассе вокзала. На сайте "Укрзализныци" продажа билетов на этот поезд осуществляться не будет.

Для проезда во внутреннем сообщении (например, из Киева во Львов), стоимость билетов будет зависеть от коэффициентов гибкого регулирования по дням недели. Например, самый дешевый проезд будет в вагонах I класса - по вторникам, в вагонах II класса - в четверг и субботу.

Напомним, "Укрзализныця" также планирует запустить поезд сообщением Мукачево - Будапешт.