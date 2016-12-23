Завтра в Киеве до -1 градуса Ночью и утром обещают небольшой мокрый снег.

Фото: Макс Требухов

24 декабря в Киеве ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1 градус.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, в Закарпатье и Прикарпатье до -6 градусов, днем -2...+4 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +2...+4 градуса.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +2...+4 градуса.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус.

На севере Украины переменная облачность, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...-4 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...-4 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем +2...-4 градуса.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью 0...+2 градуса, +2...+4 градуса.