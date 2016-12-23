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В Национальном медуниверситете открыли стоматологическую лабораторию с 3D-принтерами Пресс-релиз

"У НМУ есть стремление не стоять 30 лет на месте, а двигаться вместе со временем".

Сегодня в Стоматологическом медицинском центре Национального медицинского университета им. Богомольца состоялось открытие лаборатории компьютерного моделирования и цифровой стоматологии, современного отделения хирургической стоматологии. Стоматологический центр с 2014 года бесплатно помогает в реабилитации раненых участников АТО и стоматологическом протезировании.

В открытии лаборатории приняли участие проф., ректор НМУ, член-корреспондент  Национальной академии медицинских наук Украины Екатерина Амосова, директор стоматологического медицинского центра НМУ, проф. Андрей Копчак работники центра, преподаватели и студенты.

"У Национального медицинского университета есть стремление не стоять 30 лет на месте, а двигаться вместе со временем. У меня есть большая надежда, что активная часть нашего стоматологического центра использует на 100% возможности новейших технологий", - сказала на открытии Амосова.

Директор центра Андрей Копчак в свою очередь отметил: "Открытие современной 3D-лаборатории - это как мы видим в недалеком будущем наш стоматологический центр. Три лазерных 3D-принтера позволят оперативно и с большой точностью предоставлять услуги по реконструкции костей лицевого скелета, челюстно-лицевой системы. Это открывает новые возможности для научной и лечебной деятельности. Часть программного обеспечения лабораторного комплекса написана нашими ординаторами".

Через центр за год прошло более 250 тыс. пациентов, в том числе 1240 участников боевых действий на востоке Украины. Участники АТО получали услуги по стоматологического протезирования и реабилитации бесплатно.

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Тэги: стоматология, 3D-принтер, Медицинский университет имени Богомольца
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