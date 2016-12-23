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Двое военных погибли, трое ранены за сутки в АТО
У Светлодарска продолжаются бои.
За прошедшие сутки вследствие боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, трое – получили ранения.
Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
По его словам, эпицентр боев остается на Светлодарской дуге.
Напомним, начиная с воскресенья, основные боевые действия на Донбассе идут на Светлодарской дуге. В целом на Донбассе с воскресенья погибло, по официальным данным, 10 военных. Есть информация от волонтеров, что боевики убили еще трех военных, взятых в плен на Светлодарской дуге.
24 декабря должно начаться очередное перемирие.