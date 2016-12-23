Двое военных погибли, трое ранены за сутки в АТО У Светлодарска продолжаются бои.

Фото: uacrisis.org

За прошедшие сутки вследствие боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, трое – получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, эпицентр боев остается на Светлодарской дуге.

Напомним, начиная с воскресенья, основные боевые действия на Донбассе идут на Светлодарской дуге. В целом на Донбассе с воскресенья погибло, по официальным данным, 10 военных. Есть информация от волонтеров, что боевики убили еще трех военных, взятых в плен на Светлодарской дуге.

24 декабря должно начаться очередное перемирие.