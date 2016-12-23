Путин: "нормандский формат" работает вяло, но другого нет "Если мы утратим этот инструмент, ситуация начнет деградировать, и довольно быстро".

Фото: стоп-кадр канала Росcия 24

Президент России Владимир Путин заявил, что он выступает за продолжение мирного урегулирования на Донбассе в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции за 2016 год.

"Нормандский формат действительно не демонстрирует сверхэффективности и остается только сожалеть, что он работает так вяло. Но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы утратим и этот инструмент, то ситуация начнет деградировать, и довольно быстро, чего бы не хотелось", - сказал он.

Напомним, 20 октября в Берлине состоялась встреча глав государств стран "нормандской четверки", по итогам которой была достигнута договоренность о разработке "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

29 ноября в Минске состоялась встреча министров иностранных дел "четверки", на котором сторонам не удалось придти к соглашению. Украинский министр Павел Климкин заявил, что у Украины и России остается "фундаментальная разница в видении этой дорожной карты".