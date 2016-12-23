Грабители украли из церкви в Киеве ящик с пожертвованиями
Сколько было денег в ящике, пока не известно.
Вооруженные ножом грабители 22 декабря украли из церкви в Киеве ящик с пожертвованиями. Об этом LB.ua сообщил источник в полиции.
Нападение на храм Варвары Великомученицы (УПЦ Московского патриархата), который находится в Дарницком районе столицы, произошло около 18 часов вечера.
Сколько было денег в ящике, пока не известно.
Начато уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса (разбой). Полиция ищет двух подозреваемых.
Напомним, в ноябре 2016 года религиозные организации были освобождены от налогов на благотворительность.