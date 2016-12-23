Киевлянина ограбили на 350 тыс. гривен Деньги потерпевший занимал знакомому.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Киевлянин сообщил в полицию, что трое неизвестных в балаклавах ограбили его на 350 тыс. гривен.

Как сообщается на сайте Нацполиции, заявитель рассказал, что знакомый попросил его одолжить деньги. Мужчины встретились возле дома, сели в автомобиль и поехали по делам. Впоследствии остановились возле отделения банка.

Знакомый оставил сумку с заемными деньгами на сиденье, вышел из автомобиля и пошел в отделение, а заявитель остался на улице. Вдруг к машине подбежали трое неизвестных в балаклавах и разбили в ней окно. Затем, угрожая пистолетом, приказали потерпевшему опустить голову, забрали деньги и скрылись с места происшествия.

Сведения о событии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Нападавшим грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в середине ноября в центре Киева вооруженные грабители отобрали у директора одного из столичных ООО сумку с 7,31 млн гривен.