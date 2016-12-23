Мироновка и Луганское подверглись обстрелу Информации, пострадали ли мирные жители, нет.

Села Мироновка и Луганское возле Светлодарска 22 декабря подверглись обстрелу со стороны боевиков.

Как сообщает штаб АТО, по Мироновке боевики велся огонь с применением артиллерийских систем калибра 152 мм. Всего было осуществлено два обстрела, во время которых в сторону домов мирных украинцев прилетело около 30 снарядов.

Офицеры украинской стороны Совместного центра по контролю и координации запросили режим прекращения огня, который в первом случае удалось достичь на четвертой минуте обстрела, во втором – на 15-й минуте.

Также боевики дважды обстреляли населенный пункт Луганское. Враг использовал артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм. В целом было зафиксировано 155 разрывов мин и снарядов.

О фактах обстрелов сообщено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Наблюдатели украинской стороны СЦКК отправились в Мироновку и Луганское для фотофиксации.

В целом же за прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 22 обстрела. Кроме мирных Мироновки и Луганского, огонь вели по позициям военных у Авдеевки, Новгородского, Верхнеторецкого, Луганского, Мироновки, Красногоровки, Старогнатовки, Водяного, Крымского, Попасной и Желтого.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, боевики пытались выбить украинских военных с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли пятеро бойцов АТО, шестеро получили ранения, еще 10 были контужены или травмированы.

19 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге погиб один военнослужащий, девять получили ранения и восемь были контужены.

20 декабря враг не прекратил активные боевые действия на Светлодарской дуге. В целом на протяжении этого дня на Донбассе двое военных погибли, четверо получили ранения, еще четверо были контужены.

21 декабря на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов 11 военных получили ранения.

Утром 22 декабря совершили две безуспешные попытки прорыва на Светлодарской дуге.