Полиция изъяла у киевлянина 60 пистолетов, 40 винтовок и 200 единиц холодного оружия Оружие не зарегистрировано, каналы его поступления в столицу устанавливаются.

Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

В Киеве 22 декабря правоохранители в квартире киевлянина обнаружили склад оружия, инорфмирует департамент коммуникации Нацполиции.

По месту регистрации и жительства 53-летнего киевлянина полицейские провели санкционированные обыски. В результате полицейские изъяли около 60 пистолетов и почти 40 винтовок, а также более 800 патронов. Кроме того, изъято около 200 единиц холодного оружия, среди которых – охотничьи ножи, мачете и сабли.

"Уже установлено, что обнаруженное оперативниками оружие не зарегистрировано, поэтому каналы его поступления в столицу устанавливаются. Все изъятые предметы направлены для проведения необходимых экспертиз. Их владелец задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся все необходимые следственные действия.

Как сообщалось, в конце октября в киевском метро задержали мужчину с револьвером и патронами.