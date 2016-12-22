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Почти 53 тысячи крымчан за два года аннексии получили загранпаспорта в Украине

Страны, не признающие российский статус Крыма, дают визу только по украинским загранпаспортам.

Почти 53 тысячи крымчан за два года аннексии получили загранпаспорта в Украине
Фото: odessa-life.od.ua

В период с 2014 года по 2016 год включительно жители оккупированного Россией Крыма получили 52 тысячи 910 заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины.

Об этом  сообщает Крым.Реалии.

По данным Государственной миграционной службы Украины, в 2014 году было оформлено 11 тыс. 239 паспортов. В 2015 году украинская миграционная служба выдала крымчанам 25 тыс. 091 загранпаспорт, в 2016 году количество выданных документов составило 16 тыс. 580.

Жители Крыма-граждане Украины могут оформлять загранпаспорта на равных с жителями материковой Украины условиях при наличии всех необходимых документов.

Ранее Евросоюз, США и другие страны, не признаютщие российский статус Крыма, заявили, что не будут пускать к себе жителей Крыма с российскими загранпаспортами. Визу будут давать только по украинским загранпаспортам.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) открыла уголовное производство в отношении международного сайта по поиску жилья Booking.com за продажу мест в отелях временно оккупированной территории полуострова.

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Тэги: Крым, загранпаспорта
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