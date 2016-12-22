Штаб АТО насчитал 15 обстрелов с полуночи Враг сосредоточил почти весь огонь на Донецком направлении.

Фото: www.facebook.com/theministryofdefence.ua

С полуночи и до 18:00 российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.

Враг сосредоточил почти весь огонь на Донецком направлении. Из артиллерии калибра 122 миллиметра и из 120-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали военных в районе Луганского. Из 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов стреляли по силам АТО в Авдеевке, Новгородском, Верхнеторецком и Луганском.

Штаб АТО также сообщил подробности об утренней атаке боевиков на Светлодарскоій дуге.

Около 08.30 российско-оккупационные войска начали артиллерийский и минометный обстрел военных и под его прикрытием совершили попытку атаки. Ответным огнем они были остановлены и отошли. Впрочем, уже в 10.00 боевики возобновили обстрелы из 122-миллиметровых артиллерийских систем и 120-миллиметровых минометов и вновь попытались атаковать позиции сил АТО. После ответного огня противник отступил и повторных попыток атак не совершал.

Кроме того, в течение дня противник дважды обстрелял Мироновку из 152-мм артиллерии.

На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов враг вел огонь по Крымскому.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, боевики пытались выбить украинских военных с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли пятеро бойцов АТО, шестеро получили ранения, еще 10 были контужены или травмированы.

19 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге погиб один военнослужащий, девять получили ранения и восемь были контужены.

20 декабря враг не прекратил активные боевые действия на Светлодарской дуге. В целом на протяжении этого дня на Донбассе двое военных погибли, четверо получили ранения, еще четверо были контужены.

21 декабря на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов 11 военных получили ранения.