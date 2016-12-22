Число скончавшихся от гриппа достигло пяти человек Умер четырехлетний ребенок во Львовской области.

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В Украине зафиксирован очередной летальный случай в результате заболевания гриппом - четырехлетний ребенок умер во Львовской области на прошлой неделе.

Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра гриппа и ОРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний.

Всего с начала эпидсезона в Украине зарегистрировано пять смертей вследствие заболевания гриппом.

Напомним, первый летальный случай в эпидсезоне 2016-2017 годов произошел в Сумской области - в ноябре от осложнений гриппа типа "А" в Сумах умер 13-летний мальчик. Вторая смерть от осложнений гриппа также была зафиксирована в Сумах. На прошлой неделе в умерли 60-летний мужчина в Днепре и 7-летняя девочка из Кривого Рога.

Сейчас в 17 областях Украины и Киеве превышен эпидемический порог.