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"Поезд единения" вернулся в Киев из поездки на юг и восток Украины

Культурная акция прошла уже четвертый раз.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Журналист

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

В четверг на Центральный железнодорожный вокзал Киева вернулся "Поезд единения Украины "Трухановская Сечь", который курсировал югом и востоком Украины с 12 по 22 декабря.

Пассажиры поезда - художники, волонтеры, общественные деятели - проводили концерты, лекции, мастер-классы в учебных заведениях и Домах культуры по маршруту передвижения, сообщил корреспондент LB.ua.

По словам организаторов — это уже четвертый поезд единства. В следующем году такие поезда продолжат ездить по Украине.

Проект направлен на содействие консолидации общества, подъем патриотического духа граждан, развитие волонтерского движения, развенчание мифов российской пропаганды, активизацию межрегионального сотрудничества, усиление диалога и укрепление взаимопонимания жителей разных регионов страны в деле развития Украины.

Напомним, в апреле 2016 года президент Петр Порошенко подписал распоряжение "Об оказании поддержки проведению Всеукраинской акции "Поезд единения Украины "Трухановская Сечь".

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Журналист

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Тэги: фото, поезда, культурная жизнь, репортаж
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