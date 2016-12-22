"Поезд единения" вернулся в Киев из поездки на юг и восток Украины Культурная акция прошла уже четвертый раз. Олександр Рудоманов , Журналист

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

В четверг на Центральный железнодорожный вокзал Киева вернулся "Поезд единения Украины "Трухановская Сечь", который курсировал югом и востоком Украины с 12 по 22 декабря.

Пассажиры поезда - художники, волонтеры, общественные деятели - проводили концерты, лекции, мастер-классы в учебных заведениях и Домах культуры по маршруту передвижения, сообщил корреспондент LB.ua.

По словам организаторов — это уже четвертый поезд единства. В следующем году такие поезда продолжат ездить по Украине.

Проект направлен на содействие консолидации общества, подъем патриотического духа граждан, развитие волонтерского движения, развенчание мифов российской пропаганды, активизацию межрегионального сотрудничества, усиление диалога и укрепление взаимопонимания жителей разных регионов страны в деле развития Украины.

Напомним, в апреле 2016 года президент Петр Порошенко подписал распоряжение "Об оказании поддержки проведению Всеукраинской акции "Поезд единения Украины "Трухановская Сечь".