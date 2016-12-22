В Полтавской области пытались сбросить львовский мусор В Ровенском облсовете решили жаловаться в ГПУ.

Фото: pl.npu.gov.ua/

Грузовики со львовской регистрацией пытались несанкционированно сбросить бытовой мусор в Полтавской области.

Как сообщается на сайте областной полиции, о факте незаконной выгрузки мусора вечером 21 декабря сообщил глава Наталевского сельского совета.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа нашла на территории одной из ферм бытовой мусор. Вскоре обнаружили два загруженных отходами грузовика Scania с прицепами со львовской регистрацией и под управлением жителей Львовской области.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель), грузовики изъяты.

Вопрос стихийных свалок львовского мусора актуален и в других областях. Как сообщается на сайте Ровенского облсовета, 20 декабря экологическая комиссия рассмотрела обращение к правительству и Генпрокуратуре с жалобой на мэра Львова Андрея Садового.

"Сложившаяся ситуация – позорная. Имеем минимум три подтвержденных фактах вывоза мусора из Львова на территорию нашей области. Так, в конце октября вблизи Дубно перевернулся грузовик с мусором, после этого в селе Диброва Млиновского и Оженин Острожского районов были обнаружены несанкционированные полигоны твердых бытовых отходов, завезенных из Львова", - приводятся слова главы экологической комиссии облсовета.

По данным Ровенского облсовета, за определенную сумму денег львовский мусор отгружают на полигонах в Ровенской области, а когда не удается провернуть такую схему – мусор просто выбрасывают вблизи населенных пунктов области.

Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 года в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел оползень, и под завалами оказались четыре человека - трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех человек нашли, четвертого до сих пор не нашли.

Сельсовет Великих Грибович после инцидента запретил Львову вывозить мусор на свалку. После этого город стал вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.