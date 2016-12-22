В мэрии Энергодара начались обыски Местных чиновников подозревают в причастности к хищению бюджета.

Фото: wikimapia.org

Прокуратура и полиция Запорожской области в четверг, 22 декабря, организовали обыски в мэрии Энергодара. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства о хищении денег городского бюджета должностными лицами Энергодарского горсовета и коммунальными предприятиями.

"Были получены сведения о том, что к совершению преступлений могут быть причастны должностные лица городского совета и коммунальных предприятий города, у которых по месту работы может храниться документация, подтверждающая незаконное использование бюджетных средств. Отделение полиции вместе с работникам прокуратуры уже провели обыски в админздании КП "ПКВ" (коммунальное предприятие "Предприятие коммунальной собственности" Энергодарского городского совета, - LB.ua) и по месту жительства должностных лиц предприятия. Часть документов предприятия обнаружены в сгоревшем здании бывшего "Банно- прачечного комбината". В связи с изложенным было получено постановления следственного судьи на проведение сегодняшних обысков в административном здании Энергодарского городского совета и по месту жительства должностных лиц совета", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в Энергодаре расположена Запорожская АЭС.