За сутки на Донбассе ранены 11 бойцов АТО Погибших среди военных нет.

Фото: uacrisis.org

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, но 11 наших бойцов получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Эти санитарные потери ВСУ произошли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов", - уточнил он.

Напомним, в среду, 21 декабря, трое военных задохнулись угарным газом в Красногоровке Донецкой области. Также в зоне АТО было несколько небоевых потерь 20 декабря. В Золотом (Луганская область) на территории воинской части военнослужащий случайно застрелил из автомата Калашникова своего сослуживца.

В этот же день были зарегистрированы три попытки застрелиться, совершенные военными в Ясиноватском, Волновахском и Бахмутском районах. Бойцы были госпитализированы.