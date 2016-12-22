Трое военных задохнулись угарным газом в Красногоровке Тела были найдены после тушения пожара в частной сауне.

В среду, 21 декабря, трое военных задохнулись угарным газом в Красногоровке (Донецкая область).

Как сообщил LB.ua источник в полиции, тела военнослужащих были найдены в сгоревшем помещении частной сауны. По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания. Бойцы отравились угарным газом от возгорания.

Также в зоне АТО было несколько небоевых потерь 20 декабря. В Золотом (Луганская область) на территории воинской части военнослужащий случайно застрелил из автомата Калашникова своего сослуживца.

В этот же день были зарегистрированы три попытки застрелиться, совершенные военными в Ясиноватском, Волновахском и Бахмутском районах. Бойцы были госпитализированы.

Напомним, что по официальным данным 20 декабря в зоне АТО двое военных погибли, четверо получили ранения, еще четверо были контужены.