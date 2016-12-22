Киевлянин получил 7 лет тюрьмы за нападения на разносчиков пиццы Сумма нанесенного потерпевшим ущерба - более 25 тыс. гривен.

Соломенский районный суд Киева приговорил местного жителя к 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества за нападения на курьеров, доставлявших пиццу.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 с. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Как выяснилось, вместе с сообщниками он заказывал пиццу, а когда курьер доставлял товар - злоумышленники нападали на него в подъезде, забирали деньги и все ценные вещи.

Следствием доказана причастность мужчины к шести преступлениям. В зависимости от обстоятельств, следователи квалифицировали действия злоумышленников как "грабеж" или "разбойное нападение" (угрожали ножом) - ст. 186 и ст. 187 Уголовного кодекса.

"В содеянном мужчина сознался. Материалы по его сообщникам выделены в отдельные уголовные производства. Сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет более 25 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве на парковке ТЦ неизвестные со стрельбой ограбили мужчину.