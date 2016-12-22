Дело патрульного Олийныка передали в Голосеевский суд Киева
Установлено, что полицейский превысил свои полномочия.
Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении патрульного полицейского Сергея Олийныка, который в феврале во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил 17-летнего пассажира автомобиля.
Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
"Установлено, что патрульный во время преследования автомобиля BMW, в котором находились четыре человека, превысил служебные полномочия и в нарушение установленного законом порядка совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования Олийныку было сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт в четверг, 22 декабря, направлен в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по сути.
Напомним, в ночь на 7 февраля сотрудники патрульной полиции в Киеве застрелили пассажира автомобиля, который пытался скрыться от погони, 17-летнего пассажира, жителя Боярки Михаила Медведева. В течение 40 минут полицейские безуспешно пытались догнать BMW, который передвигался на очень высоких скоростях и неоднократно нарушал другие правила дорожного движения, в том числе выезжая на встречную полосу движения.
Патрульных на время расследования отстранили от работы, а Олийныка арестовали. Об аресте ходатайствовала прокуратура, которая пришла к выводу, что он намеревался совершить убийство в ходе погони. Спустя несколько недель Олийныка выпустили под домашний арест, а вскоре и вовсе сменили меру пресечения на личное обязательство.
Дело Олийныка вызвало громкий резонанс и поделило общество на сторонников жестких методов против нарушителей ПДД и тех, кто осудил действия патрульного.