В Дарницком районе Киева неизвестные разгромили офис Полиция задержала нападавших.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ночью группа неизвестных разгромила офисное помещение в торговом центре в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Около 30 мужчин ворвались на 2-й этаж офисного помещения, причинили телесные повреждения охранникам и повредили имущество. Некоторым участникам инцидента медицинская помощь была оказана на месте. Всех участников происшествия доставили в районное управление полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения правонарушения и определения роли каждого фигуранта.

Напомним, возле метро КПИ в Киеве ночью разгромили несколько МАФов.