В Дарницком районе Киева неизвестные разгромили офис
Полиция задержала нападавших.
Ночью группа неизвестных разгромила офисное помещение в торговом центре в Дарницком районе Киева.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
"Около 30 мужчин ворвались на 2-й этаж офисного помещения, причинили телесные повреждения охранникам и повредили имущество. Некоторым участникам инцидента медицинская помощь была оказана на месте. Всех участников происшествия доставили в районное управление полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.
Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения правонарушения и определения роли каждого фигуранта.
Напомним, возле метро КПИ в Киеве ночью разгромили несколько МАФов.