Российские хакеры отслеживали артиллерию ВСУ через Android, - отчет CrowdStrike Вирусная программа заражала устройства, которые использовались для нанесения артударов.

Фото: EPA/UPG

Хакерская группа Fancy Bear, связанная с российским правительством и громкими кибератаками во время президентских выборов в США, вероятно, использовала вредоносные программы на Android для отслеживания украинской артиллерии.

Об этом говорится в новом отчете компании по кибербезопасности CrowdStrike, передает Reuters.

"Они не могут быть независимыми от группы или преступной группировки, они должны находиться в тесном контакте с российскими военными", - говорится в докладе.

Как отмечается в докладе, с конца 2014 года на украинских военных форумах распространялось приложение для упрощения расчетов при ведении огня из гаубиц Д-30. Приложение было разработано офицером Ярославом Шерстюком.

Вирусная программа заражала устройства, которые использовались для нанесения артударов. Она устанавливала связь с ними и получала данные геолокации. Это позволяло хакерам узнавать не только расположение артиллерийских установок, но и их цели.

"Вредоносная программа, которая использовалась для отслеживания украинских артиллерийских единиц, является одной из версий программ, которые были задействованы для взлома Национального комитета Демократической партии США", - заявил соучредитель CrowdStrike Дмитрий Альперович.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил Россию в кибератаках на Украину.